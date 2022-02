Luís Freire e a luta pela subida: «Dependemos apenas de nós»

Com o campeonato a entrar no último terço e com o Rio Ave bem dentro da luta pela subida, Luís Freire frisou, à margem da antevisão ao encontro frente ao FC Porto B, o facto dos vilacondenses dependerem apenas de si para fazer um feito poucas vezes conseguido, regressando à 1ª Liga uma época depois da descida."Toda a gente sabe que este é um campeonato extremamente competitivo, mas neste momento estamos posicionados de uma forma em que dependemos apenas de nós. Estamos ao alcance de um feito histórico: voltar a subir logo depois de descer. O Rio Ave já desceu três vezes, desde 85/86, e nunca conseguiu subir logo na época seguinte. Estamos a tentar fazer história, a tentar devolver o clube à 1ª Liga. O Rio Ave é, neste momento, das equipas que desceram, a que está mais bem posicionada", sublinhou o técnico, antes de continuar:"É importante perceber que faltam 11 jogos e que podemos devolver já o Rio Ave à 1ª Liga. Para isso precisamos de toda a gente com energia positiva, confiante e de apoio. Todos temos de querer subir. Subir após descer é dificil porque há emoções negativas, há desilusão, há uma mudança grande de plantel, muitas entradas, mas graças ao trabalho de todos e às condições que o clube oferece podemos devolver o Rio Ave à 1ª Liga daqui a dois meses e meio. Não vamos ganhar todos os jogos, mas com a força de todos vamos conseguir subir."Relativamente ao embate deste domingo frente aos 'bês' dos dragões, Luís Freire garante o foco na vitória. "Nesta divisão, para além da qualidade de jogo, e de sermos muito ofensivos, é preciso sermos espertos. Queremos os três pontos e vamo-nos empenhar ao máximo para isso, com base no nosso plano de jogo. Estamos focadíssimos na vitória", afirmou.O Rio Ave recebe o FC Porto B este domingo, pelas 14 horas.