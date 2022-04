Luís Freire e a reta final da Liga Sabseg: «Os adeptos serão fundamentais daqui para a frente»

Depois de ter escorregado para o 2º lugar da Liga Sabseg com a derrota frente ao Nacional, o Rio Ave pode, em caso de vitória na receção ao Benfica B, retomar a liderança isolada da prova. Na antevisão da partida, o técnico Luís Freire garantiu que a equipa está pronta para conquistar os três pontos sem pensar no resultado dos rivais na luta pela subida."Estamos focados no nosso jogo, porque é esse que nos permite conquistar os três pontos. Queríamos voltar a entrar dentro de campo, depois do último encontro, junto dos nosso adeptos que têm sido fundamentais e serão fundamentais daqui para a frente. Temos jogos importantes em casa e quero ver essa onda verde continuar a crescer", referiu, antes de relembrar que a equipa apenas de si para atingir o seu objetivo."Interessa-nos estar ao nosso melhor nível, com alegria e paixão, com entusiasmo pelo momento que estamos a viver de luta pela subida de divisão. Temos de desfrutar do momento, porque estas possíveis conquistas são boas de se viver e temos de ir atrás desses momentos únicos e dos nossos objetivos. Dependemos apenas de nós próprios para ficar em 1º lugar", frisou, considerando que tem havido "um endeusamento do trabalho de outras equipas e uma desvalorização" daquilo que o Rio Ave tem alcançado.Em relação ao próximo adversário, Luís Freire teceu elogios à formação encarnada, mas só pensa na vitória: "O Benfica B vai mudando ao longo do tempo. Alguns saíram para a equipa principal, o próprio treinador foi para a equipa principal, mas tem miúdos com muito qualidade, como o demonstraram agora na Youth League, e é bem orientado. Nós temos um objetivo altíssimo à nossa frente e temos de perseguir o que queremos, porque sabemos o que significa a subida de divisão para o nosso povo. Estamos a dever-lhes a vitória depois do desaire na Madeira."O Rio Ave recebe o Benfica B este domingo, pelas 15h30.