Luís Freire e jogadores do Rio Ave recebem prémios de melhores do mês na Liga Sabseg

Luís Freire, Jhonantan, Aderllan Santos e Guga receberam, esta segunda-feira, os prémios de melhores do mês, relativos a agosto, na Liga Sabseg. Os troféus distinguiram o melhor treinador, guarda-redes, defesa e médio, respetivamente, da competição, sendo que Guga, foi também eleito o MVP da prova no período em questão.





Na altura de receber o prémio, o timoneiro vila-condense dividiu os louros com todos os elementos do clube. "Agradeço aos colegas de profissão que votaram em nós para este prémio. Sabemos que uma época tem vários meses, neste fomos premiados e partilhámos o troféu principalmente com os jogadores, pois são eles que têm de trabalhar dentro de campo para que as ideias resultem. Partilho também com o restante staff do Rio Ave, que todos os dias nos ajuda. Mais importante do que os prémios, são as vitórias coletivas", vincou.Por seu lado, Guga deu ênfase à vontade que tem em ajudar o Rio Ave: "Acho que era importante marcar uma posição desde cedo, encarei a pré-época com o objetivo de mostrar às pessoas que estou aqui para ajudar. Tenho feito golos e assistências, que é muito importante para mim, além de ajudar o coletivo". Aderllan Santos também transitou da época passada e sublinhou o desejo de resolver o problema criado em 2020/21. "[Prémio é] significado de muito trabalho, luta e dedicação. Sabemos que viemos de uma época terrível e tínhamos de nos levantar. A solução para o problema é estar dentro do problema e, jogo a jogo e passo a passo, vamos conquistar os nosso objetivos", disse.Por fim, Jhonatan agradeceu a confiança que o Rio Ave depositou em si: "É uma honra e um orgulho poder receber este prémio. Quero agradecer ao Rio Ave pela oportunidade de voltar a competir, este prémio é fruto do trabalho de toda a equipa técnica e staff. Estou muito feliz por ser o guarda-redes do mês".