Luís Freire e o dérbi com o Varzim: «Queremos mostrar qualidade e capacidade de luta»

Varzim e Rio Ave voltam a encontrar-se este domingo, na segunda edição do dérbi do mar bna presente temporada. À semelhança do que aconteceu no início da temporada, as duas equipas medem força no estádio varzinista e Luís Freire, técnico dos vila-condenses, espera que o resultado volte a repetir-se, com a sorte a sorrir aos visitantes.





"Espero que o Rio Ave mostre qualidade, capacidade de luta, trabalho e sacrifício para impor o seu jogo, sabendo também que o adversário irá ter os seus momentos" E frisa: "Concentração e espírito de equipa são coisas que temos vindo a trabalhar e mostrar com a dedicação dos jogadores, e espero no fim, com esse trabalho por trás, possamos festejar a vitória que é esse o grande objetivo do jogo", referiu.