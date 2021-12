Luís Freire e o duelo com o Mafra: «Queremos ser fieis à nossa ideia de jogo»

Depois da derrota na última jornada frente ao líder Benfica B, Luís Freire, treinador do Rio Ave, espera uma equipa fiel a si própria e pronta para dar uma reação positiva já este sábado, na receção ao Mafra."Estou à espera que sejamos iguais a nós próprios. Os jogadores têm sido fantásticos na forma como trabalham, como se entregam, na forma como encaram cada jogo, portanto é isso que espero", começou por referir, na antevisão ao duelo da 14ª jornada da Liga Sabseg. "Queremos estar no jogo de forma competitiva, com capacidade para jogar ofensivamente como nós gostamos, para criar oportunidades, procurar a baliza adversária, sendo fortes na reação à perda da bola e fiéis ao que é a nossa ideia porque é isso que nos permite pontuar e conseguir vitórias", continuou.Sem pensar já no jogo de quarta-feira, frente ao FC Porto, decisivo para as contas da Taça da Liga, Luís Freire garante o foco no Mafra, equipa que ajudou a subir à 2ª Liga, e que já conseguiu resultados interessantes esta temporada. "Vamos defrontar um adversário direto, um adversário que já há muitos anos desenvolve uma mentalidade de resiliência e de superação. Conseguiram empatar na Madeira com o Nacional, ganharam ao Benfica B no Seixal, ganharam em Chaves e na Amadora, empataram com o Casa Pia, portanto têm vários bons resultados contra equipas que estão na luta pela subida", salientou o técnico, antes de explicar o que espera do adversário:"Espero um adversário pressionante, a não querer deixar jogar o Rio Ave e cabe-nos a nós também causar-lhes problemas. É um adversário que quer bola, que joga o jogo pelo jogo, que vai procurar também ter momentos com qualidade de jogo e que é forte na bola parada, tal como nós também somos".O Rio Ave defronta o Mafra este sábado, pelas 14 horas.