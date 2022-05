Luís Freire e o duelo com o Sp. Covilhã: «As duas equipas vão jogar para ganhar»

Em posição privilegiada para conseguir o objetivo declarado desde a descida à 2ª Liga na época passada, o Rio Ave visita este sábado o terreno do Sp. Covilhã, ainda a precisar de pontos na luta pela permanência. Nesse sentido, Luís Freire espera duas equipas à procura da vitória."Não tenho dúvidas que as duas equipas vão jogar para ganhar. O Sp. Covilhã é muito competitivo, muito forte em casa e agressivo. Estamos preparados para isso. Têm feito uma segunda volta melhor que a primeira e tem feito bons resultados nas últimas jornadas, mas nós também temos feito uma grande segunda volta e não é por acaso que estamos em primeiro. Estamos completamente preparados e focados, sabendo aquilo que temos de fazer táticamente, com muita vontade e entrega", disse o técnico na antevisão à partida.Ainda que a subida possa ficar selada já nesta jornada, Luís Freire não deposita grandes esperanças nesse cenário. "Festejar a subida já esta jornada é um cenário possível, mas o que me interessa agora é que a equipa toda esteja bem focada no que tem a fazer. Os jogos no final do campeonato são sempre de muita luta, entrega e vivacidade. Queremos vencer. Não acredito que a subida aconteça já nesta jornada, porque os adversários são favoritos nos seus jogos. Temos é de fazer o nosso trabalho. Ganhando estamos mais perto de subir de divisão e ser campeões", frisou, continuando: "Sabemos que estamos cada vez mais perto, mas ainda temos batalhas para travar. O nosso espírito é acreditar até ao fim e lutarmos todos os juntos. Será mais um jogo muito importante."O encontro entre Rio Ave e Sp. Covilhã está marcado para este sábado, pelas 14 horas.