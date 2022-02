Luís Freire e o embate com o Feirense: «Ganharam-nos 4-0 e não nos esquecemos disso»

Um dos encontros de maior cartaz da 23ª jornada da Liga Sabseg, o Rio Ave visita, este domingo, o terreno do Feirense, numa partida entre duas formações a lutar atualmente pela promoção à Liga Bwin. Para o técnico Luís Freire, a equipa tem de entrar determinada para vencer um jogo que será decidido nos detalhes, recordando a derrota pesada da primeira volta."Será um jogo entre dois candidatos à subida. O Feirense não de forma tão assumida, mas o campeonato que tem feito e os pontos que tem conquistado fazem dele um candidato, e nós também, como o assumimos desde o primeiro dia. Vamos entrar no jogo determinados em vencer, ambiciosos, sabendo que do outro lado está uma boa equipa, com misto de experiência, com jogadores que já jogaram na 1ª Liga, e muitos jovens. Ganharam-nos 4-0 e não nos esquecemos disso. Os pormenores e os detalhes vão ser importantes para este jogo. Temos de estar atentos e concentrados, num campo difícil", disse o treinador dos vilacondenses na antevisão à partida.Para este jogo, Luís Freire não poderá contar com o castigado Guga, uma ausência importante, mas que não serve de desculpa. "Guga tem sido o melhor jogador do campeonato e muito importante para nós, mas construímos um grupo muito forte, unido, com qualidade e portanto vão entrar onze jogadores com qualidade amanhã e extremamente comprometidos com o clube. O Feirense também tem a ausência do Fabio Espinho, um jogador importante, por isso não será por aí que haverá justificações. Será um jogo entre duas equipas das mais fortes do campeonato e o que queremos é vencer", frisou.Sobre o estado da tabela classificativa, o técnico relembrou que as decisões provavelmente só chegarão bem perto do final: "Quem tem experiência de 2ª Liga acaba por saber que este campeonato vai sempre até à ultima jornada. Acredito que dificilmente vai entrar mais gente na luta pela subida além dos seis que se estão a destacar neste momento, mas o Arouca e o Vizela, na época passada, estavam a 8 e a 7 pontos, respetivamente, e subiram, enquanto a Académica e o Feirense estavam na frente e não subiram, com o Estoril a ser campeão. Ninguém pode dizer que está feito, porque independentemente da diferença, vai ser decidido no fim e o Rio Ave vai estar luta."O duelo entre rioavistas e fogaceiros está marcado para este domingo, pelas 14 horas.