Luís Freire e o empate em Penafiel: «Jogo difícil, contra um adversário com muito valor»

Depois de um duelo frente a um candidato à subida, Luís Freire, treinador do Rio Ave, considerou justo o empate a uma bola na visita ao Penafiel, preferindo olhar para o desfecho como mais um ponto a somar para o objetivo, embora tenha admitido o desejo de conquistar os três pontos.





"Foi um jogo difícil, contra um adversário com muito valor, jogadores experientes e um candidato claro na luta pela subida. É um ponto na nossa luta. Queríamos os três, mas é mais um ponto a somar na maratona", afirmou o técnico, depois de fazer a sua análise ao encontro. "Foi um jogo muito equilibrado em ambas as partes, apesar de ascendentes momentâneos de cada equipa, bem disputado, mas sem muitas oportunidades de golo".Apesar de ter afirmado que o jogo esteve controlado no plano defensivo, Luís Freire reconheceu as dificuldade em contrariar o jogo ofensivo dos durienses e explicou um ponto da sua estratégia para a partida. "Da nossa parte, tentámos atrair o Penafiel para um lado e explorar depois o lado contrário. Sempre que conseguimos fazer isso criámos perigo, tanto na primeira parte como na segunda, quando descobrimos o Gabrielzinho ou o Costinha, mas nem sempre o conseguimos fazer com o melhor critério", referiu.O Rio Ave está neste momento no segundo lugar da Liga Sabseg, em igualdade pontual com o Feirense, que apenas joga amanhã.