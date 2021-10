Luís Freire e o jogo com o Boavista: «Temos boas expectativas porque sentimos a equipa bem»

Em zona de subida na Liga Sabseg, o Rio Ave prepara-se agora para receber o Boavista num jogo a contar para a Taça de Portugal. Apesar da diferença de patamar entre os dois clubes, Luís Freire não esconde a ambição com que a sua equipa encara esta partida.





"É um desafio contra uma equipa de 1ª Liga, logo estamos a espera, a nível de organização e de qualidade individual dos jogadores, de um adversário com um nível alto. Já defrontámos equipas de 1ª Liga a nível oficial e a nível amigável e temo-nos batido bem e sido consistentes. Sabemos que o adversário gosta de assumir o jogo e de pressionar, mas nós também gostamos e penso que vai ser um jogo interessante de se seguir. Temos boas expectativas porque sentimos a equipa bem", começou por dizer.Assumindo que o controlo emocional é um dos aspetos que a equipa mais tem trabalhado ao longo da época e que realçando que os jovens em que tem apostado têm feito por merecer as oportunidades, o timoneiro vila-condense referiu ainda que não vai fazer muitas mudanças em relação àquilo que é o 11 do campeonato: "Temos 27/28 jogadores, 18 entram na convocatória e 11 é que jogam. Encaramos esta competição de forma séria, a Taça de Portugal é uma competição importante a nível nacional. Para além disso, o adversário é forte, não podemos fazer demasiadas alterações. Vamos apostar num 11 que nos dê garantias e acredito que, quem jogar, vai estar à altura do desafio".O embate entre Rio Ave e Boavista, em Vila do Conde, está agendado para as 20 horas deste domingo.