Luís Freire e o jogo com o Casa Pia: «A mim interessa-me a minha equipa»

Depois da eliminação da Allianz Cup, o Rio Ave regressa ao campeonato com uma partida no terreno do Casa Pia, atual 2º classificado da Liga Sabseg. Na antevisão da partida, Luís Freire, técnico dos vila-condenses, sublinhou a importância da sua equipa regressar aos triunfos."Esta partida tem a importância de um jogo à 15ª jornada, num campeonato que tem 34. Sabemos que é um rival direto portanto é um jogo importante para nós. Queremos vencer", começou por referir.Não abrindo o jogo quanto à forma como vai montar a sua defesa, Luís Freire desvalorizou ainda o facto de o Casa Pia somar por vitórias os jogos que disputou em casa: "São os números do Casa Pia, a mim interessa-me a minha equipa e o que nós vamos fazer amanhã. Que chegue a hora do jogo para podermos jogar".O início do encontro está agendado para as 14 horas deste domingo.