Luís Freire e o jogo com o Tondela: «Temos vontade de eliminar a terceira equipa da 1.ª Liga»

Depois de ter cumprido um período de isolamento devido ao surto de Covid-19 que afetou o clube, o plantel do Rio Ave regressou aos treinos no relvado no domingo. Apesar do curto período de preparação, Luís Freire deu ênfase à ambição com que a sua equipa encara o jogo desta quarta-feira frente ao Tondela, a contar para a Taça de Portugal."Não competimos há quase 20 dias, foi um período muito complicado tanto para a equipa técnica como para os jogadores. Apesar disso, estamos muito motivados e focados na preparação deste jogo desde que voltámos. Tivemos pouco tempo, mas voltámos com um espírito muito bom. A vertente física é importante, mas a tática, a de organização de jogo e de motivação emocional também são. Dependemos de nós para continuarmos a traçar o nosso caminho. Isso é uma motivação grande para nós, mesmo que possam acontecer algumas dificuldades físicas. Os jogadores apareçam melhor do que eu esperava em termos de físicos", começou por referir o técnico.Deixando elogios os adversário e salientando o facto de o Tondela estar com mais "ritmo", Luís Freire referiu ainda que, apesar do foco dos vila-condenses ser o campeonato, a equipa quer continuar a fazer história, isto depois de já ter eliminado o Boavista e o Belenenses SAD: "Temos feito uma Taça de Portugal muito boa, temos apanhado adversários de 1ª Liga com valor. Temos sido fortes e superiores, é com mérito que chegámos aos quartos-de-final. Num ano em que estamos na 2ª Liga, ter a oportunidade de disputar o acesso às meias-finais da Taça de Portugal tem de ser algo muito bom para nós. Do nosso lado é muito maior a motivação do que a responsabilidade. Temos vontade de eliminar a terceira equipa da 1ª Liga, isto sabendo que já fizemos uma grande Taça de Portugal e que o nosso grande objetivo é o campeonaoto".O início do encontro, que se disputa em Vila do Conde, está agendado para as 18h45.