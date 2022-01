Luís Freire e o jogo com o Varzim: «Dérbi é especial, mas queremos sempre os três pontos»

Depois da visita inesperada dos adeptos ao treino matinal deste sábado, Luís Freire, técnico do Rio Ave, fez a antevisão ao dérbi de domingo com o Varzim, reconhecendo que se trata de um jogo especial, mas preferindo focar-se nos objetivos da sua equipa e na conquista dos três pontos."Um dérbi é especial na forma como queremos encarar o jogo, mas queremos sempre os três pontos seja contra o Varzim ou outro adversário qualquer, mas reconheço que haja acha esse gosto especial para os adeptos. Temos de estar focados desde o primeiro até ao ultimo minuto e querer melhorar em relação ao jogo anterior", começou por dizer, antes de continuar: "Dependemos de nós próprios para atingir os nossos objetivos, mas pensamos jogo a jogo. Não me interessa o que está para trás, interessa-me o amanhã. O adversário não está bem classificado, mas tem melhorado desde que chegou o novo treinador. Os adeptos têm um papel preponderante, ainda mais num dérbi, mas equipa tem de estar concentrada no jogo e depois, se conseguir a vitória, ir festejar com eles. Temos de jogar futebol de forma ofensiva, mas com equilibro defensivo grande."O treinador do vilacondenses destacou também o trabalho que a equipa tem feito no plano da finalização, depois das melhorias ao nível do processo defensivo. "Há sempre um trabalho específico, mas é óbvio que quando há mais tempo de trabalho damos maior ênfase ao que está menos bem. O que temos trabalhado mais é a finalização. Temos sido mais agressivos e consistentes no processo defensivo e a nível ofensivo acabamos por marcar menos, mas agora com a melhor estabilidade defensiva estamos a voltar a marcar mais. Temos jogadores com confiança e a marcar golos, como o Pedro Mendes e o Aziz, mas os outros também estão a trabalhar bem no treino", explicou.Num jogo que dá início a um ciclo de sete jogos no espaço de um mês, Luís Freire garante estar confiante que de que a equipa vai "dar uma resposta à altura", porque tem "um grupo que trabalha muito bem em todos os treinos, sem excepção".O Rio Ave recebe o Varzim este domingo, pelas 12h45, em jogo da 20ª jornada da Liga Sabseg.