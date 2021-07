Luís Freire e o jogo com o Varzim: «Se é importante para os nossos adeptos, para nós também é»

Depois da descida de divisão, o Rio Ave inicia a temporada 2021/22 com um dérbi frente ao Varzim, a contar para a Allianz Cup. Na antevisão da partida, Luís Freire vincou a importância do encontro, mas sublinhou que o foco da sua equipa está no campeonato.





"Sabemos que há esse dado histórico [rivalidade], qualquer jogador ou treinador tem de se sentir orgulhoso por participar num jogo destes. Infelizmente não podemos ter os nossos adeptos presentes no estádio, mas sabemos que é um jogo importante para eles. Dessa forma, também tem de ser muito importante para nós também. O nosso foco vai estar no campeonato, mas este jogo, como é o primeiro, também é importante porque queremos criar a cultura de vitória", começou por referir o treinador.Assumindo que o plantel ainda vai sofrer algumas alterações, Luís Freire fez ainda um balanço daquilo que foi a pré-época dos vila-condenses: "Tínhamos alguns desafios pela frente na pré-temporada. Um deles era que toda a gente começasse a pensar no grande objetivo do ano, que é voltar a devolver o Rio Ave à 1ª Liga. Penso que essa mensagem é suficientemente motivadora para quem trabalha cá, queremos devolver a esperança aos adeptos. O nosso foco foi, a nível mental, explicar que uma subida de divisão não é algo que aconteça muitas vezes. O segundo aspeto era começar a passar as nossas ideias a nível tático, isso é um desafio diário porque tivemos pouco tempo de trabalho".O timoneiro rioavista concluiu explicando o que quer do seu plantel ao longo do ano. "As minhas equipas tentam ter a iniciativa de jogo, temos de construir o jogo e ter muitos jogadores perto da zona de finalização. Queremos ser reativos à perda da bola e mais agressivos no momento defensivo. Queremos representar os valores dos nossos adeptos, que são pessoas de trabalho, de força e resiliência. Isso tem de se ver no momento defensivo", rematou.O encontro entre o Varzim e o Rio Ave está agendado para as 15h30 deste domingo.