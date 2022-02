Luís Freire e o jogo frente ao E. Amadora: «Temos de nos agarrar à nossa identidade»

Depois do desaire frente ao Chaves, o Rio Ave prepara agora a receção ao E. Amadora. Na antevisão do encontro, Luís Freire vincou a necessidade de a sua equipa reagir ao resultado menos positivo da semana passada.

"A equipa tem reagido bem quando tem um resultado menos positivo, mas temos a consciência que isto é uma maratona. Tivemos seis jogos sem perder e somos a segunda equipa com menos derrotas no campeonato, mas sabemos que as derrotas fazem parte do caminho. No entanto queremos perder o menor número de vezes possível e, para voltar às vitórias, temos de estar todos juntos. Queremos entrar com garra e mostrar que temos qualidade e capacidade", referiu o treinador, que analisou ainda o adversário: "O Estrela tem resultados positivos contra equipas que estão em cima na tabela. Sabemos como é que o adversário joga e, embora o tempo de preparação seja curto, temos de nos agarrar à nossa identidade e procurar a baliza do adversário.Temos de aproveitar as ocaisões que tivermos".

O início do encontro está agendado para as 18 horas desta segunda-feira.