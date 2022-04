Luís Freire e o momento do Rio Ave: «Temos ainda margem para melhorar»

De novo na liderança isolada da Liga Sabseg, o Rio Ave recebe este sábado o Trofense com o intuito de dar continuidade ao bom momento da equipa, que não perde há seis partidas e vem de três vitórias consecutivas. Ainda assim, Luís Freire considerou que esta pausa para os compromissos das seleções foi importante para melhorar ainda mais os processos da equipa."Neste momento, o que procurámos nesta fase de pausa competitiva foi melhorar o nosso jogo. Temos ainda margem para melhorar, queremos fazer melhor, continuar a ser uma equipa consistente defensivamente como temos sido nos últimos jogos, com forte capacidade de pressão e forte reação à perda. Com bola, queremos ser mais controladores, dominadores e criar mais oportunidades de jogo, mantendo um foco tremendo na atitude, disciplina, rigor e concentração. Fizemos dois jogos amigáveis e a resposta de todos foi muito positiva. Agora o que nos interessa é voltar a competir e trabalhar para ganhar", referiu o técnico dos vila-condenses, reconhecendo que o período de pausa "foi bom para aliviar a carga de alguns jogadores".Na antevisão ao duelo com a formação da Trofa, o Luís Freire desvalorizou também o momento atual das duas equipas: "Interessa-me apenas o presente e o jogo de amanhã. Aquilo que está para trás não nos vai dar absolutamente nada. Não é por ganharmos ontem que vamos ganhar hoje. Do lado do Trofense é igual, tanto as coisas más como as coisas boas que fizeram não interessam. Já conseguiram tirar pontos ao Benfica B, ao Chaves e ao Nacional, apesar de estarem na luta pela permanência. Esperamos um adversário competitivo, mas aquilo que é a nossa iniciativa de jogo e organização é que me importa. Se o jogo ficar difícil, temos de dar as mãos e lutar juntos. Queremos três pontos."Finalmente, o treinador do Rio Ave deixou ainda uma mensagem aos adeptos: "Temos notado que o apoio tem crescido e a empatia tem aumentado entre os adeptos e a equipa. Com o aproximar do final do campeonato, esse apoio ganha ainda mais importância. A qualquer momento, podemos conquistar alegrias juntos. Poder subir de divisão é sempre um momento marcante. Subir logo depois de descer será um momento histórico."A receção do Rio Ave ao Trofense está marcada para este sábado às 20 horas.