Luís Freire e o triunfo frente ao Trofense: «Queríamos dar uma resposta em relação ao último jogo»

No fim do encontro entre o Trofense e o Rio Ave, Luís Freire era um treinador feliz pela vitória da sua equipa."O início da partida foi equilibrado, mas conseguimos ter mais bola. Queríamos dar uma resposta forte em relação ao último jogo, ser mais consistentes a nível defensivo e não dar oportunidades de golo ao adversário. Para além disso, fomos eficazes e conseguimos o golo relativamente cedo. Fomos controlando o jogo, depois faltou-nos materializar em golo algumas jogadas de grande perigo que tivemos. Não fizemos o 2-0 e o jogo ficou um pouco em aberto, no entanto, o principal é a forma determinada como entrámos e a disponibilidade que tivemos para correr para trás mesmo estando na frente do marcador", começou por referir.Assumindo que a falta de capacidade da sua equipa em 'matar' o jogo tem apenas a ver com uma questão de a bola entrar ou não, algo que vinha acontecendo nas primeira jornadas do campeonato, o técnico explicou ainda porque alinhou com Pedro Mendes e Aziz de início: "O campo tem dimensões um pouco mais reduzidas, o espaço ia ser menor e íamos defrontar uma equipa que, muitas vezes, forma uma linha de cinco a defender e que era a melhor defesa do campeonato. Perante isto, decidimos apostar em dois jogadores mais de área e ter mais presença. Quando o jogo abriu decidimos apostar no Zé Manuel".Com esta vitória, o Rio Ave subiu, ainda que à condição, ao 2º lugar da Liga Sabseg.