Luís Freire: «Estamos a começar a ficar com o chip certo para competir na 2ª Liga»

A viver um bom momento de forma, já que venceu os últimos três jogos que disputou, o Rio Ave prepara-se agora para enfrentar o Benfica B, equipa que entrou nesta jornada na condição de líder do campeonato. Na antevisão da partida, Luís Freire mostrou-se satisfeito com aquilo que tem sido a evolução e o crescimento em termos de maturidade dos seus jogadores."Já tivemos um período da época em que fomos extremamente eficazes e acabamos por pontuar atrás de pontuar, já tivemos um momento da época em que deixámos de ser tão efizaces e não pontuámos tanto como no passado e agora voltamos a uma boa série de vitórias. No entanto, não podemos avaliar só o resultado, temos sido consistentes no nosso jogo. Há jogos em que ganhámos e nem jogámos assim muito bem e há jogos em que não ganhámos e merecíamos a vitória. É um campeonato muito competitivo e, portanto, estamos a começar a ficar com o chip completamente certo para competir na 2ª Liga. Isso é uma mais valia para nós, estamos mais maduros naquilo que é a mentalidade certa para abordar os jogos", começou por referir o técnico.Considerando que a equipa está pronta para dar resposta à ausência do castigado Aderllan Santos, o técnico analisou ainda o adversário: "Vão encontrar-se os dois melhores ataques e ambas as equipas sabem quais são os pontos fortes e os pontos mais fracos do adversário. Queremos marcar e não sofrer, temos capacidade para marcar em qualquer campo e temos vindo a melhorar o registo defensivo. O adversário tem muita qualidade individual e coletiva e está em 1º lugar por mérito".O início da partida está agendado para as 18 horas deste sábado.