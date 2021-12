Luís Freire: «Estamos insatisfeitos por ter perdido e isso é bom sinal»

Luís Freire falou de um Rio Ave com "personalidade" no Dragão, apesar da derrota com o FC Porto (1-0) que afastou os vilacondenses da final four da Allianz Cup."Vínhamos para esta prova com o intuito de encará-la com a máxima seriedade. Queríamos acabar a competição deixando boa imagem e acho que o fizemos. O que foi pedido foi cumprido na íntegra. Tivemos uma excelente disciplina tática. Estou muito orgulhoso dos meus jogadoeres. Não é facil ter Taça da Liga a meio da semana no Dragão, estando na luta pela subida. Estamos insatisfeitos por ter perdido e isso é bom sinal. Podíamos ter marcado e isso seria uma alegria imensa. Começámos bem, com qualidade na bola. Na segunda parte, o FC Porto tentou encostar-nos mais e esperámos pelo nosso momento. Não aproveitámos a oportunidade e o FC Porto marcou na transição", analisou o técnico do Rio Ave, em declarações à Sport TV, abordando as várias mudanças na equipa: "foi o 21.º jogo na época. Temos muitos jogos e todos têm trabalhado bem. Todos contam."