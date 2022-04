Luís Freire: «Estamos muito perto dos nossos objetivos e só queremos que comece o jogo»

Depois de o Casa Pia já ter vencido e de o Chaves estar perto de o fazer frente à Académica, o Rio Ave sabe que não pode facilitar na visita ao reduto do Mafra. De resto, Luís Freire vincou a importância do encontro para os objetivos dos vila-condenses.

"Conhecemos bem todas as equipas e o Mafra não é exceção. Conhecemos bem o trajeto deste ano, sendo que está a meio da tabela no campeonato e fez uma Taça de Portugal muito boa. O Mafra é um clube muito especial para mim, uma vez que subimos lá do Campeonato de Portugal para a 2ª Liga, mas o que me interessa mais é a minha equipa. Estamos numa fase de decisões, de conquista, de perseguirmos o nosso objetivo e de darmos o nosso máximo. Estamos muito perto dos nossos objetivos e só queremos que comece o jogo. Podem esperar um Rio Ave intenso, aguerrido e pressionante. Vamos à procura da nossa alegria", referiu o técnico, que deu ainda ênfase à relação de simbiose que existe entre o plantel e os adeptos.

Junio Rocha, lesionado, e Amine, castigado, são baixas para a formação de Vila do Conde. O jogo está marcado para as 14 horas deste domingo.