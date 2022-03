Luís Freire: «Foi um jogo muito disputado a meio-campo e com poucas chegadas à área»

Satisfeito com a vitória deste domingo na receção ao FC Porto B, por 1-0, o técnico Luís Freire reconheceu as dificuldades que o Rio Ave sentiu durante o encontro, numa partida em que as duas equipas não criaram muitas oportunidades de golo."Quanto mais nos aproximamos do fim, mais os jogos ficam difíceis, onde há momentos em que estamos por cima e outros em que é o adversário está por cima. Foi um jogo contra uma equipa com muito valor e qualidade, que travou o Chaves na semana passada, muito forte e bem trabalhada. Tentamos assumir o nosso jogo, mas o FC Porto tapou os espaços que normalmente, e houve dificuldade em encontrar espaço para a finalização por parte das duas equipas, com o jogo a ser muito disputado muito no meio-campo e com poucas chegadas à área", analisou o técnico, na 'flash' da Sport TV.Ainda assim, Luís Freire considerou que o golo surgiu num momento de superioridade da formação vilacondense, que soube depois sofrer para segurar o resultado. "Penso que na 2ª parte, na fase em que fizemos o golo, estávamos por cima. O [Aderllan] Santos, com aquela arrancada, rompeu a estrutura do FC Porto, não marcou, mas deu para fazer o golo pelo Zé Manuel. Depois o FC Porto arriscou, não tem nada a perder, está a jogar descontraído, encostou-nos a atrás, mas os jogadores deram a resposta certa. Houve uma ou duas situações em que o FC Porto podia ter feito o empatado, mas soubemos sofrer, ser coesos e conseguimos o terceiro jogo sem sofrer. Vitória muito importante para a nossa caminhada", concluiu.Com esta vitória, o Rio Ave ultrapassa, no mínimo, o Chaves na classificação, garantindo que acabará a jornada nos lugares de acesso à subida.