Luís Freire: «Fomos competentes, fizemos uma exibição em crescendo e a vitória é justa»

Luís Freire deixou muitos elogios à sua equipa após a partida frente ao Boavista, que terminou com um triunfo vila-condense por 4-0.





"Adiantámo-nos com justiça na 1ª parte, altura que fomos superiores. Na 2ª parte houve uma reação do Boavista que tentámos controlar e as entradas do Gabrielzinho e do Pedro Mendes deram-nos projecção ofensiva. Fomos competentes, fizemos uma exibição em crescendo e a vitória é justa", referiu.Sublinhando que o foco do clube é o campeonato, Luís Freire enfatizou ainda a confiança com que Gabrielzinho está a jogar.