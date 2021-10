Luís Freire: «Fomos penalizados num lance que não é falta nenhuma»

Luís Freire não escondeu o seu desagrado após o desaire do Rio Ave frente ao Ac. Viseu.

"Sabíamos que o Ac. Viseu podia montar um bloco mais baixo, como montou, na perspetiva de nos roubar bola e sair no contra-ataque. Era importante termos segurança na circulação e materializar o nosso domínio sem permitir que o adversário criasse oportunidades. Chegámos com alguma facilidade a zonas de finalização e, apesar de não as termos concretizado, não permitimos qualquer chance ao Ac. Viseu. Podíamos ter chegado ao intervalo a vencer, mas fizemos o golo logo no início da 2ª parte. Sabemos que o 1-0 é um resultado curto e a verdade é que o Ac. Viseu conseguiu fazer o empate já depois de termos mexido no sector defensivo. Esse golo intranquilizou-nos um pouco e depois fomos penalizados num lance que não é falta nenhuma, o árbitro decidiu que era penálti. Ainda tivemos mais oportunidades, nunca nos rendemos, mas faltou-nos materializar e faltou-nos defender melhor. Hoje não concretizámos o que concretizámos nos outros dias", começou por referir.

Revelando que ainda não consegue ter noção da extensão da lesão de Aderllan Santos, o técnico desvalorizou o facto de os vila-condenses estarem a cinco pontos da liderança da Liga Sabseg: "Já estivemos a quatro pontos do Feirense, agora estamos a cinco do Benfica B que não vai subir de certeza. O peso é relativo, ainda para mais à 10ª jornada. Queremos estar estáveis na tabela para não fugirmos da luta pela subida. Este é um jogo que não conseguimos vencer e isso custa-nos porque fomos muito penalizados. Merecíamos mais deste jogo, mas agora temos de dar uma resposta".