Luís Freire: «Hoje somos uma equipa mais preparada, madura e consciente da realidade»

Como 13 pontos conquistados nos últimos cinco jogos, o Rio Ave atravessa um dos melhores momentos da temporada. Na antevisão do jogo com o Leixões, Luís Freire deu conta disso mesmo e explicou ainda de que forma tem sido feita a gestão do plantel perante o elevado número de jogos que a equipa tem tido nas últimas semanas."A preparação psicológica e emocional é feita desde o início da época. Sabemos o contexto em que estamos inseridos, sabemos fazer a gestão das expectativas e sabemos o equilíbrio que há na 2ª Liga. Ao longo do ano acabamos por ser uma equipa mais preparada, madura e consciente do que é a realidade. Já não nos enganam com as conversas com que andavam no início da época e não acreditamos que possa haver algum tipo de facilitismo. Estamos focados e concentrados, esta é a única forma de estar na 2ª Liga se queremos a subida de divisão", começou por dizer.Mostrando-se satisfeito com as opções que tem ao seu dispôr, o técnico deixou ainda elogios ao adversário, realçando, no entanto, que o foco da sua equipa está nos três pontos: "A meta é sempre vencer, embora saibamos que temos pela frente um adversário com valor e qualidade. O Leixões tem um treinador experiente, bons jogadores e uma boa envolvência no seu estádio. No entanto, somos o Rio Ave e queremos vencer em qualquer campo. Temos de ser exigentes e ser fiéis à nossa imagem: queremos atacar a baliza do adversário, mas sem desproteger a nossa. Temos de ser maduros e estar preparados para as dificuldades, mas temos os olhos postos nos três pontos. Sabemos que, se ganharmos, vamos para o 1º lugar e isso motiva-nos".O embate entre matosinhenses e vila-condenses está agendado para as 11 horas deste domingo.