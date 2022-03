Luís Freire: «Interessa-me mais o jogo de amanhã do que aquilo que já passou»

A atravessar a melhor sequência de vitórias na Liga Sabseg, o Rio Ave visita esta sexta-feira o Ac. Viseu, formação que aplicou uma das cinco derrotas dos vilacondenses para o campeonato esta temporada. Ainda assim, o técnico Luís Freire garante que já passou muito tempo deste esse resultado e que a equipa está num melhor momento."Nós já realizamos 26 jogos, estamos completamente identificados com a divisão, uma divisão muito competitiva. O Ac. Viseu já nos venceu e já nos tirou três pontos na 1ª volta, mas já passou muito tempo e nós estamos mais conscientes do que temos para fazer em campo, tanto defensiva como ofensivamente", referiu o treinador, antes de destacar a vontade de vencer e de apontar a mira ao topo da classificação: "Queremos a vitória. Estamos focados no que treinamos, respeitando o adversário, mas só pensamos em vencer. Temos coisas para ganhar pela frente, não vale a pena estar a olhar para atrás. Temos de olhar para o primeiro lugar, porque estamos mais perto dessa posição do que do quarto. Esperamos apresentar bom futebol e arregaçar as mangas, se for necessário, para vencer."Apesar da boa fase, Luís Freire relembra que o jogo mais importante é o próximo e que os resultados anteriores nada contam para o embate com os viseenses. "Mais do que aquilo que já passou, interessa-me mais o jogo de amanhã, a nossa postura, atitude e concentração, o que podemos fazer para ganhar, jogar o nosso futebol, sabendo que o adversário pode surgir de várias formas porque normalmente se adapta aos adversários. O trabalho fantástico que os jogadores têm feito nos treinos torna tudo mais fácil nos jogos".O Rio Ave desloca-se ao terreno do Ac. Viseu esta sexta-feira, em jogo marcado para as 18 horas.