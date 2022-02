Luís Freire: «Jogo motiva-nos porque pode permitir a nossa entra na zona de subida»

Depois do empate contra o Varzim, o Rio Ave prepara-se agora para receber o Sp. Covilhã, numa jogo que havia sido adiado por causa do surto de Covid-19 que assolou o plantel vila-condense. Na antevisão do encontro, Luís Freire deu voz à ambição da sua equipa.É um dos jogos que temos em atraso e motiva-nos porque pode permitir a nossa entrada na zona de subida direta à 1ª Liga. Um dos nossos objetivos é vencer o jogo, acabar na zona de subida e ficarmos com possibilidade de dependermos de nós para chegarmos ao primeiro lugar. É um encontro importante e no qual queremos dar uma resposta ao que se passou no domingo. Queremos ter capacidade de chegar à baliza do adversário, queremos ser reativos à perda e impor o nosso jogo. Isto sabendo que temos de ser rigorosos defensivamente. Podemos igualar a nossa melhor série, que está fixada em 13 pontos em cinco jogos", referiu.O técnico deixou ainda elogios ao adversário e recusou a ideia de que o facto de o Rio Ave ter três jogos numa semana o vá levar a fazer poupanças.