Luís Freire: «Não era o que queríamos, mas o empate aceita-se»

Na sequência do empate a zeros deste domingo na casa do Feirense, rival na luta pela subida à Liga Bwin, o técnico Luís Freire, do Rio Ave considerou que o resultado se ajusta ao que se passou na partida, embora não fosse o desejado."O empate aceita-se, mas não era o que queríamos, porque queríamos vencer. Foi um jogo de muitos duelos, com muitas faltas, muito contacto físico e pouco espaço para jogar, entre duas equipas sem querer destapar nada, num jogo de pormenores e detalhes", afirmou o treinador, aos microfones da Sport TV, antes de prosseguir a sua análise:"Na 1ª parte, causámos mais perigo, embora não muito significativo. Na 2ª parte, o Feirense acabou por cima, com a ajuda do público a empurrar. Estivemos bem a defender e foi o segundo jogo seguido sem sofrer. Não aproveitámos as poucas oportunidades que tivemos, mas o feirense também não aproveitou as poucas que teve. Foi um jogo muito equilibrado e muito fechado entre duas equipas a lutar pela subida. Qualquer equipa tem capacidade para estar mais tempo por cima do jogo e hoje foi muito dividido. Levamos um ponto, já defrontamos fora todas as equipas que estão mais bem classificadas e agora temos de resolver em casa".Com este resultado, o Rio Ave mantém o quinto lugar na Liga Sabseg.