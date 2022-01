Luís Freire: «O Rio Ave tem capacidade para vencer em qualquer campo»

Depois do triunfo frente à Académica, o Rio Ave prepara-se agora para receber o Farense. Na antevisão do encontro, Luís Freire deixou elogios ao adversário, mas vincou a confiança que tem na sua equipa.





"O Farense é um clube que tem feito um trajeto interessante nos últimos anos, com várias subidas divisão. Sabemos que têm equipa para lutar pela subida de divisão, mas neste momento estão num lugar difícil em termos de tabela. Não é só o investimentos que vai ditar a classificação final, ao contrário do que muitos colegas dizem. Sabemos das valências do adversário, mas, mais importante do que isso, sabemos que o Rio Ave tem capacidade de ganhar em qualquer campo, desde que esteja focado nas suas tarefas e disciplina. Só pensamos em ganhar", referiu o técnico que elogiou ainda as opções que tem para o ataque: "O Pedro Mendes e o Aziz marcaram no último jogo, mas não é só isso que eles dão à equipa. Trabalham muito, no ataque temos jogadores que dão muito à equipa a nível ofensivo e de reação à perda. Não é fácil ter avançados que tenham a capacidade de fazer o que eles fazem, isto no sentido em que lutam bastante e ainda têm capacidade de finalização".

O técnico concluiu analisando os dois reforços de inverno do Rio Ave até ao momento. "O Amine é um médio que consegue jogar tanto a 6 como a 8, tem agressividade e intensidade. Para além disso, tem qualidade com bola e permite esta conjugação da vertente física com a técnica. O Olinga é um extremo diferente do que temos, é rápido e consegue fazer a diferença em espaços curtos. Isso é bom quando jogamos com equipas muito fechadas", rematou.

O início da partida está agendado para as 15h30 deste domingo.