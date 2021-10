Luís Freire quer coesão em Penafiel: «Só um Rio Ave muito forte vai trazer os três pontos»

Depois do alto nível mostrado diante do Boavista, para a Taça de Portugal, num encontro que terminou a quatro bolas a zero para os vilacondenses, Luís Freire pretende dar seguimento ao bom momento da equipa, sem desrespeitar o Penafiel, emblema que, para o treinador rioavista, tem "muitos valores".





"É um Penafiel com diferentes sistemas, é uma equipa com muita variabilidade tática. Tem também um plantel experiente, com jogadores que já jogaram na Primeira Liga. É um jogo entre candidatos, e esperamos que seja muito complicado, num campo também muito difícil. Temos de ser consistentes e regulares, dependendo dos diferentes momentos", revelou o técnico verde e branco.No que toca ao Penafiel ser uma das defesas menos batidas da Liga Sabseg, com sete golos sofridos, Luís Freire também sabe o que esperar. "O Penafiel é uma equipa com muitos valores. Tem vindo a piorar o registo defensivo, mas em geral tem sido coesa", não esquecendo também a boa atitude dos seus elementos, "nós também temos as nossas dinâmicas ofensivas, temos sido competentes nos contra ataques e nas bolas paradas. Só um Rio Ave muito forte vai trazer os três pontos de Penafiel", vincou o técnico.No que respeita aos pontos positivos retirados da partida diante dos axadrezados, o jovem treinador de 35 anos revelou que a "propensão ofensiva" da sua equipa tem sido inigualável, na sua opinião. "Temos capacidade de criar oportunidades de golo. Penso que vamos continuar a ser uma equipa com capacidade de melhorar e temos o objetivo de continuar como fomos frente ao Boavista e como temos sido, em geral, em toda a época, com exigência"."Sinto a evolução da equipa a nível defensivo. A defender mais baixo, próximo da nossa baliza, como também na capacidade de pressionar o adversário na construção deles. É muito isto, passar uma mensagem forte de coesão", enfatizou Luís Freire, deixando, por fim, um elogio aos adeptos da formação de Vila do Conde, "São muito importantes, e se tivermos todos juntos vamos conseguir conquistar a vitória".