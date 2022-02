Luís Freire: «Queremos comprovar que somos das melhores equipas do campeonato»

Para este jogo, Junio Rocha é baixa por lesão e Joca está em dúvida. Por outro lado, o capitão Vítor Bruno regressa após castigo.

Depois de um surto de Covid-19 no plantel do Rio Ave ter feito com que o jogo dos vila-condenses com o Chaves fosse adiado, as duas equipas defrontam-se, esta quinta-feira, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira. Apesar da boa forma do adversário, Luís Freire encara a partida com ambição."O nosso estímulo é continuarmos a comprovar que somos das melhores equipas no campeonato e um dos mais sérios candidatos a subir de divisão, tal como o Chaves. Queremos ser competentes como equipa, sabendo muito bem o qual é o nosso plano de jogo e qual é a nossa identidade como equipa. É um jogo que encaramos como uma desafio positivo e no qual se vão enfrentar duas das melhores equipas do campeonato. O Rio Ave e o Chaves podiam perfeitamente estar na 1ª Liga, têm qualidade para isso", começou por dizer o técnico.Apesar de a luta pela subida estar a começar a aquecer, o treinador dos rioavistas recusou a ideia de que esta partida possa ser decisiva: "No ano passado, nesta altura, o Arouca tinha menos 11 pontos do que a equipa que ia à frente, o Vizela tinha menos sete e o Estoril não estava em 1º lugar. Ainda faltam 42 pontos, este jogo está longe de ser decisivo, embora seja importante".