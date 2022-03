Luís Freire: «Queremos justificar porque é que estamos onde estamos»

Com apenas uma derrota nos últimos nove jogos, o Rio Ave quer dar continuidade à boa fase que vive frente ao Vilafranquense, tal como explicou Luís Freire na antevisão do encontro."Mais do que o adversário, o que me importa é a nossa equipa, o que conseguimos fazer, a nossa confiança, a nossa concentração e a nossa união. Queremos fazer de tudo para vencermos o jogo e para estarmos concentrados nas nossas tarefas, seja no momento defensivo ou ofensivo. Temos de conseguir instalar o nosso jogo no meio-campo ofensivo e reagir forte ao momento da perda de bola porque sabemos que o Vilafranquense tem jogadores rápidos na frente. Estamos atentos aos pequenos pormenores, o Vilafranquense vem de três vitórias seguidas em casa, mas nós estamos em zona de subida e somos candidatos à subida. Vamos entrar nas jornadas finais e queremos justificar porque é que estamos onde estamos e dar continuidade aos bons resultados que temos tido. Estamos preparados para ter a maturidade e esperteza necessárias para passarmos os diferentes momentos do jogo", referiu o técnico aos meios do clube.O início da partida está agendado para as 18 horas desta segunda-feira. Junio Rocha e Ronan são baixas por lesão e Hugo Gomes está castigado.