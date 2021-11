Luís Freire: «Queremos mostrar o nosso espírito competitivo»

Depois da passagem à próxima fase da Taça de Portugal, o Rio Ave regressa ao campeonato com ao receção ao Nacional. O conjunto de Luís Freire inicia este domingo um ciclo de sete jogo no espaço de um mês, aspeto que deixa o treinador satisfeito."É sinal que estamos a conseguir avançar em todas as competições, é um trabalho que temos por mérito nosso. O campeonato é o nosso principal foco e olhamos para isso com motivação, tanto para o clube como para o grupo de trabalho. Temos de olhar para um de cada vez, o que interessa é o próximo", começou por referir.Enaltecendo o facto de a equipa estar a sofrer menos golos e defendendo que os índices de eficácia irão voltar ao que já foram, Luís Freire deixou ainda elogios ao adversário: "O Nacional venceu as duas últimas edições em que esteve presente na 2ª Liga. É uma equipa com jogadores que já estiveram na 1ª Liga e muitos jogadores jogam juntos há muito tempo. Conheço bem o plantel, tenho um carinho especial pelo clube. Vamos defrontar um candidato à subida de divisão. No entanto, nós temos muita capacidade e queremos mostrar o nosso espírito competitivo amanhã".O início da partida está agendado para as 14 horas.