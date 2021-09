Luís Freire: «Queremos voltar a jogar e continuar este bom momento»

O Rio Ave enfrenta o Estrela da Amadora esta sexta-feira, naquele que é o primeiro jogo da 5.ª jornada da Liga Sabseg, depois da pausa internacional. Luís Freire, treinador dos visitantes, já fez um diagnóstico do bom arranque dos vilacondenses.





"Foram quatro jornadas e quatro jogos diferentes. É muito cedo na temporada e, na minha opinião, não dizem nada do que vai ser o campeonato. Temos um caminho a fazer e temos vindo a evoluir. Ao longo do campeonato vamos responder a algumas dificuldades e encontrar contrariedades. Vamos melhorar a nossa forma de jogar e estamos a aproximar-nos de uma ideia de jogo que se quer mais forte", começou por dizer.O treinador da formação de Vila do Conde também fez uma breve análise ao Estrela da Amadora, equipa que diz ainda estar motivada pela promoção ao campeonato."É uma equipa muito competitiva, ganhou ao Vizela e ao Farense, duas equipas que considero fortes. Subiram há pouco tempo e essa mentalidade continua. Gosta de atacar e de ter posse de bola", alertou o técnico rioavista, referindo que o seu plantel tem de ser "ativo, alegre, mas muito comprometidos com o coletivo. Queremos voltar a jogar e continuar este bom momento".Em relação à paragem internacional e às vitórias nos jogos particulares, Luís Freire não poupou nos elogios ao grupo."Os jogadores têm correspondido de forma fantástica. Há um entrosamento interessante nesta estrutura, e nós estamos satisfeitos com eles". Estou muito satisfeito com todos. É fundamental continuarmos com este espírito, e ir à procura da resposta certa. É o que espero deles, se conseguirmos melhorar cada um e o coletivo. Eu conto com todos e eles sabem disso".Por fim, o líder dos vilacondenses atirou o facto do Rio Ave ser a única equipa a não ter perdido nenhuma das partidas como visitante esta época, fator que pode influenciar positivamente a mentalidade dos nortenhos.