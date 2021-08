Luís Freire: «Rio Ave está bem preparado para a Académica»

Depois de ter ganho na Póvoa de Varzim e em Arouca, em jogos da Taça da Liga, o Rio Ave parte esta tarde para nova aventura, ao receber no seu estádio a Académica na 1ª jornada da Liga Portugal 2, um "jogo entre históricos do futebol português", como classificou o treinador Luís Freire na conferência de imprensa que serviu para lançar este encontro.





O treinador dos vilacondenses reconheceu o valor do adversário, que terminou em 4º lugar na época passada, mas mostra-se confiante na equipa que tem entre mãos. "Ambas as equipas têm capacidade para fazerem um bom jogo", disse o técnico que que prevê uma "luta animada em busca dos três pontos que estão em jogo". Segundo Luís Freire, o Rio Ave "está bem preparado, tendo desempenhado trabalho duro durante a semana" de forma a poder apresentar-se frente à Académica "com os índices altos". Ainda assim, reconhece as cautelas que merece a equipa de Coimbra, uma formação "bem trabalhada e com capacidade para discutir o jogo".Para o treinador do Rio Ave, nada mais certo do que seguir a velha doutrina de "equipa que ganha não se mexe". Foi assim nos dois jogos anteriores, com poucas exceções, e podia acontecer o mesmo agora não fosse a lesão muscular do capitão Vitor Gomes, sofrida no jogo em Arouca, que o obrigou a ser substituído ao intervalo, e a merecer cuidados médicos durante a semana."É importante criar um sentido de equipa forte, mas isso não evita que se façam algumas alterações, obrigatórias ou por lesão", sublinha Luís Freire, que no entanto, se mostra satisfeito em tornar a ver o público nos Estádios, algo "que pode dar outra dimensão aos espetáculos". O técnica deseja que os adeptos vilacondenses "sejam uma força para a equipa obter o resultado desejado".