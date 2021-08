Luís Freire: «Rio Ave quer mostrar o seu valor frente ao Farense»

Depois da vitória dilatada na jornada inaugural, o Rio Ave parte agora em direção ao Algarve para defrontar o Farense, com o objetivo de cimentar o seu lugar no topo da tabela classificativa, tal como referiu o técnico Luís Freire na antevisão ao encontro.





"Apesar de reconhecer que o Farense possui uma boa equipa, de se candidatar à subida de Divisão, com valores coletivos e individuais, e para mais a jogar em casa, o Rio Ave quer mostrar o seu valor, a sua capacidade para jogar e tentar vencer que é esse o principal objetivo", afirmou o treinador.Sem se apresentar como o mais claro cadidato à promoção, Luís Freire destaca a vontade de construir "um grande grupo para manter um sonho de voltar à 1ª Liga".Para o jogo com o Farense é possível que haja algumas alterações na composição do onze, principalmente no ataque, apesar da eficácia na concretização durante o jogo anterior, até porque, reconhece o treinador, "temos um conjunto de avançados que pode proporcionar alterações sem problemas de maior", apesar da recente saída de Carlos Mané para a Turquia.