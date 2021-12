Luís Freire: «Só com um Rio Ave ligado à corrente é que podemos passar a eliminatória»

Depois de eliminar o Vitória de Sernanche, o Boavista e o Olhanense, o Rio Ave prepara-se agora para defrontar o Belenenses SAD nos oitavos de final da Taça de Portugal. Na antevisão do encontro, Luís Freire deu voz à ambição da sua equipa."A vitória com o Casa Pia foi importante, mas não há muito tempo para saborear porque temos um duelo a eliminar, numa competição em que temos vindo a fazer uma belíssima campanhaodo. Vamos defrontar novamente uma equipa da 1ª Liga, neste caso o Belenenses SAD, e acredito que será mais um teste de elevada dificuldade para nós. No entanto, nós vamo-nos preparando e, quanto mais o tempo passa, mais nos conhecemos e mais entrosados estamos. Sabemos a importância do jogo e a ambição com que o encaramos, vamos entrar em campo para ganhar e dar o máximo para passar", começou por dizer.Enfatizando a forma como o seu plantel se consegue desdobrar em vários sistemas táticos, o técnico deixou ainda elogios ao adversário, pese embora o foco dos rioavistas esteja na passagem à próxima eliminatória: "O Belenenses SAD trocou de treinador há pouco tempo e teve uma quebra depois dos casos de Covid-19. Em Braga já apresentou qualidade de jogo acima da média e teve bons períodos na 2ª parte. É uma equipa com boas dinâmicas ofensivas e agressiva do ponto de vista defensivo. É uma equipa de 1ª Liga que vem cá para passar, mas vai defrontar um Rio Ave que está em zona de subida e, chegados aos oitavos de final, temos de olhar para a oportunidade que temos com motivação. Podemos, junto com os nossos adeptos, ser felizes e chegar aos quartos de final, embora a prioridade seja o campeonato. Temos respeito pelo adversário, só com um Rio Ave ligado à corrente é que podemos passar a eliminatória".O embate entre Rio Ave e o Belenenses SAD está agendado para as 17 horas desta quinta-feira.