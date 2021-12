Luís Freire sobre o jogo no Dragão: «Não vamos ser ingénuos...»

O Rio Ave será a única das duas equipas que vai entrar no Dragão, esta quarta-feira, com possibilidades efetivas de manter-se na Allianz Cup. Ainda assim, a tarefa dos vila-condenses não se avizinha fácil, uma vez que o resultado que o Santa Clara obteve frente aos dragões (3-1) obrigado o Rio Ave a vencer por 3-0 ou então a igualar o resultado dos açorianos, mas baixando a média de idades.Por todas essas razões, Luís Freire assume que a missão é muito difícil e que a possibilidade de seguir em frente é remota. "Não vamos ser ingénuos nem estar com falsas expectativas. A passagem é praticamente impossível", disse o técnico, garantindo, ainda assim, que a equipa vai dar uma resposta de carácter para tentar vencer."Queremos disputar o jogo, ter o espírito e o carácter certos, e temos de aproveitar ao máximo. Temos vários jogos num curto espaço de tempo, não estamos habituados a esse tipo de calendário. Temos as nossas baterias apontadas a cada jogo. Primeiro o do Porto, depois o campeonato, mas a prioridade é o campeonato. Vamos jogar sem obrigação de vencer, mas vamos tentar", frisou."Chegamos a esta fase com uma remota possibilidade de passar, sabemos que do outro lado está uma equipa das mais fortes em Portugal, mas estamos focados no grupo de trabalho. Vamos ter vários jogadores a jogarem pela primeira vez no Dragão, vamos lançar jogadores da formação que têm jogado no campeonato. Temos um período de quatro jogos em 12 dias e temos a consciência de que a prioridade é o campeonato, também queremos fazer uma boa campanha na Taça de Portugal, portanto aqui é para ver até onde conseguimos chegar. Não vamos entregar o jogo de mão beijada, vamos querer dar uma boa imagem, é uma oportunidade para os jogadores mostrarem o momento em que estão. Vamos ser pragmáticos. Vamos ter jogo com o Casa Pia, vai haver oportunidades para vários jogadores que jogam menos no campeonato, mas vamos disputar o jogo de forma brava. Vamos passar dificuldades, o FC Porto é uma grande equipa, só venceu em casa, tem belíssimos jogadores, mas nós temos os nossos objectivos. Para este jogo, passam por disputá-lo", concluiu.