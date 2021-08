Luís Freire sobre o Leixões: «Esperamos um adversário forte em vários aspetos do jogo»

Com duas vitórias e um empate, o Rio Ave arrancou de forma positiva o campeonato, tal como o Leixões, o seu adversário na 4ª jornada da Liga Sabseg. Nesse sentido, Luís Freire, técnico dos vilacondenses, espera dificuldades frente a um bom oponente.





"O Leixões é uma equipa que tem muitos bons jogadores, reforçou-se bem, tem um treinador experiente, que já subiu várias vezes da 1ª para a 2ª Liga, com provas dadas e que tem um grupo de jogadores que eu considero com muito valor. Acredito que vai ser um jogo entre duas equipas que arrancaram bem, a querer jogar um futebol positivo, alegre, de qualidade, com capacidade de chegar à baliza. Esperamos um adversário forte em vários aspectos do jogo, tanto ofensivo como no contra-ataque, mas estamos preparados para isso. Tenho confiança nos meus jogadores e sei que eles têm muita vontade de estar bem no jogo", referiu o treinador na conferência de antevisão.Em relação às ausências para o encontro, nomeadamente do castigado Costinha, Luís Freire garantiu ter confiança naqueles que estão disponíveis. "Temos sido muito fortes a dar resposta às contrariedades, porque valorizamos o trabalho diário e estamos todos focados em dar a melhor resposta em nome do Rio Ave. Em relação ao Costinha, não há nada a fazer devido à expulsão. Em relação ao Sávio, durante a semana fomos trabalhando, fomos recuperando o jogador e ainda está a ser avaliado, mas de certeza que quem jogar vai dar uma resposta forte em nome da equipa. A confiança que eu tenho em todos é muito grande. Estamos focados no colectivo e quem jogar vai estar à altura", sublinhou.Sobre os reforços Sylla e João Graça, o técnico destacou a experiência de ambos na 2ª Liga. "Ambos já subiram de divisão, estiveram em projetos de subida de divisão, sabem o que é jogar para subir, são jogadores com capacidade ofensiva para as duas posições, com qualidade técnica e acho que encaixam bem no nosso grupo", salientou Luís Freire.O Rio Ave recebe o Leixões amanhã, pelas 14 horas.