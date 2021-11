Luís Freire: «Tivemos o mérito de saber defender»

No rescaldo do encontro com o Nacional, Luís Freire não escondeu a sua satisfação pelo facto de o Rio Ave ter somado mais três pontos na sua luta pela subida de divisão."Sabíamos que seria um jogo complicado, contra um adversário muito forte. Era um duelo direto e tínhamos a responsabilidade de jogar em casa, mas, no início, estávamos muito retraídos na pressão que fizemos ao adversário. Com bola também estávamos um pouco mais lentos, mas conseguimos acelerar na 2ª parte e criámos perigo nas transições ofensivas. Há mérito do adversário, mas tivemos a humildade de saber defender. É importante respeitar todas as equipas, o percurso é longo", referiu o técnico.Com este resultado, o Rio Ave igualou o Casa Pia e subiu, ainda que à condição, ao 3º lugar.