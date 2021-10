Luís Freire: «Vai ser difícil, mas temos o nosso caminho a percorrer»

O treinador do Rio Ave, Luís Freire, não olhou a meios termos para descrever o potencial do adversário de domingo, porém afirmou que o seu plantel tem trabalhado para melhorar alguns aspetos defensivos. "O nosso principal foco, independentemente de perder ou ganhar, é o que podemos utilizar do jogo para evoluir e temos trabalhado os pontos menos fortes. Já mostrámos muita força numa vertente ofensiva do jogo, mas defensivamente temos de melhorar, e é aí onde estamos focados. Nestes 15 dias trabalhámos e evoluimos, estamos preparados", revelou o técnico vilacondense.





No que toca à análise concreta dos dragões, o líder verde e branco disse: "A equipa do Porto B tem jogadores com qualidade, jovens que ambicionam chegar à equipa A. Tem também um misto de experiência, com jogadores como o Varela, que querem ajudar o plantel. Trabalhámos muito durante a semana para melhorar e estaremos preparados. Vai ser um jogo muito difícil contra uma equipa bastante forte, mas temos o nosso caminho a percorrer", admitindo também que o FC Porto é uma equipa que "gosta de ter a bola e pressionar", salientando a necessidade do Rio Ave estar bem na partida no "momento defensivo".Por fim, Luís Freire falou um pouco da parceria utilizada na frente do ataque rioavista, diante do V. Sernache, Pedro Mendes e Yakubu Aziz. "Temos essa solução. Mas usámos isso porque o adversário ia jogar na expetativa e num bloco mais baixo. Temos muitas alternativas, e os planos de jogo ao longo da época vão ser desenvolvidos, para almejar aos nossos objetivos".