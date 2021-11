Luís Freire: «Vamos encarar o jogo com o Olhanense com a máxima seriedade»

Na antevisão ao duelo com o Olhanense marcado para sábado (17 horas), o treinador do Rio Ave, Luís Freire, referiu que a sua equipa tem vindo a trabalhar bem e está bem preparada para o desafio da 4ª eliminatória da Taça de Portugal.O técnico da equipa de Vila do Conde garante que o adversário está bem identificado, uma equipa com "jogadores muito rápidos e fortes no contra-ataque". Atendendo a essas dificuldades que o Rio Ave possa atravessar, Luís Freire quer a sua equipa em alerta máximo frente à equipa que lidera a Série F do Campeonato de Portugal."Foi um período importante para nós, aproveitamos para trabalhar muitas questões também já para os próximos jogos. A nível táctico, teremos algumas soluções novas que vamos aplicar. Acabamos por realizar dois jogos amigáveis que levamos com muita seriedade. Estou satisfeito com a aplicação de todos os jogadores no plantel, todos eles mostraram-se supre comprometidos e mereciam até ser todos convocados, mas infelizmente só podemos levar 18 jogadores. Sinto que estamos bem preparados para o que aí vem, recuperamos algumas soluções, estamos com mais soluções tácticas. Vamos encarar o jogo com o Olhanense com a máxima seriedade."O Olhanense é uma equipa que lidera a sua série no Campeonato de Portugal, uma equipa que tem três/quatro jogadores que se destacam, principalmente os três jogadores da frente (Xavier, Leandro e Major), jogadores muito rápidos e muito forte no contra-ataque. Defendem com muita gente, é uma equipa muito solidária no aspeto defensivo. Tem jogadores experientes como o Carlitos e o Tiago Sousa. Estamos muito bem identificados com o adversário e sabemos que é um jogo que vai exigir de nós, principalmente no nosso processo ofensivo. Queremos estar nos oitavos de final da Taça, portanto o nosso objetivo é passar a eliminatória, ser fieis aos nossos princípios de jogo, ter uma intensidade alta. Vamos dar o nosso melhor para passar a eliminatória"."Em todas as eliminatórias costumam haver surpresas, com muitas equipas de escalões superiores eliminadas. Estamos conscientes disso, mas também estamos motivados para jogar e queremos muito ganhar. Pode ser a 11ª vitória da época. Temos um grupo muito motivado no trabalho e eu espero um grupo a querer jogar bom futebol, a mostrar o nosso valor. Espero chegarmos à hora do jogo e darmos o nosso melhor e sair com a passagem na eliminatória".