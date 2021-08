Miguel Cardoso recusa treinar os sub-23 do Rio Ave e pretende que a sua ligação ao clube seja respeitada, dado entender que o ano de vínculo que ainda mantém em vigor diz respeito exclusivamente à liderança da equipa principal, função para a qual foi contratado.





O técnico, de 49 anos, foi afastado do comando técnico a 27 de maio, após a derrota em Arouca no playoff que culminou com a descida à 2ª Liga, mas a sua rescisão contratual nunca foi oficializada pelos vila-condenses dado não ter sido alcançado qualquer acordo nesse sentido. Isto em parte porque o Rio Ave procurou fazer vingar o seu propósito de um divórcio sem custos através de um processo disciplinar que apontava à justa causa assente no gesto polémico que Cardoso efetuou no Estádio do Bessa, e que não frutificou.Neste momento, e já com Luís Freire à frente do plantel principal, a SDUQ liderada por Silva Campos pretende colocar Miguel Cardoso à frente da equipa da sub-23, em situação que está a ser acompanhada de perto da ANTF e que deve ser, a breve trecho, alvo de tomada de posição pública daquele organismo.Entretanto, Miguel Cardoso admite cumprir a formalidade de apresentar-se no Estádio dos Arcos já na manhã desta terça-feira, manifestando vontade de desempenhar as funções para as quais foi contratado em finais de janeiro, quando foi chamado a tentar ajudar o clube a cumprir com as elevadas expectativas criadas na fase inicial da temporada, tendo assinado na altura por ano e meio.