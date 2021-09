Nova posição, novo prémio para o Rio Ave: Guga é o melhor médio de agosto da Liga Sabseg

Depois de Jhonatan ter sido eleito o melhor guarda-redes e Aderllan Santos o melhor defesa de agosto na Liga Sabseg, agora foi a vez de Guga receber o prémio de melhor médio da competição referente ao mesmo mês.





O camisola 6 vila-condense arrecadou 21 por cento dos votos, sendo que o pódio ficou completo com Fábio Espinho, do Feirense (15 por cento dos votos), e com Joca, também do Rio Ave (12 por cento dos votos). A atribuição do prémio resulta da votação dos treinadores dos clubes da competição.