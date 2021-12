Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nove jogadores e equipa técnica do Rio Ave infetados com Covid-19 Situação pode levar ao adiamento do jogo com o Sp. Covilhã





Luís Freire e a sua equipa técnica também testaram positivo

• Foto: LUSA