Oficial: Luís Freire é o novo treinador do Rio Ave

Agora sim, é oficial. Luís Freire é mesmo o novo treinador do Rio Ave. O técnico, de 35 anos, foi apresentado esta terça-feira, numa cerimónia que decorreu na sala de impresa do estádio do emblema vila-condense.





Sem treinar desde março, altura em que saiu do Nacional, o técnico volta agora ao ativo, sendo o escolhido da estrutura rioavista para levar de novo a caravela ao principal escalão do futebol português.Esta será a sexta experiência de Luís Freire como treinador principal, depois de passagens por Ericeirense, Pêro Pinheiro, Mafra, Estoril e Nacional.