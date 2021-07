Oficial: Pedro Mendes é reforço para o ataque do Rio Ave

O Rio Ave confirmou, esta sexta-feira, a contratação por empréstimo de Pedro Mendes, avançado, de 21 anos, que pertence ainda aos quadros dos Sporting. O negócio engloba uma opção de compra, sabe Record, de 2 milhões de euros por 60 por cento do passe.





Com o objetivo de jogar com maior regularidade, o jogador natural de Guimarães vai reencontrar-se com Luís Freire em Vila do Conde, depois de ter estado às ordens do técnico na época passada, quando esteve cedido ao Nacional na segunda metade da temporada. Antes disso, o ponta-de-lança teve uma passagem pouco feliz pelo Almería.Na sua ainda curta carreira, Pedro Mendes destacou-se sobretudo ao serviço dos sub-23 dos leões, pelos quais apontou 33 golos ao longo de duas época. O avançado já treinou esta manhã com os restantes companheiros.