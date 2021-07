Oficial: Ukra está de regresso ao Rio Ave

Cinco anos depois, Ukra está de regresso ao Rio Ave. O extremo, de 33 anos, foi apresentado esta segunda-feira, tendo assinado um contrato válido por uma época, com mais uma de opção.





Natural de Vila Nova de Famalicão, Ukra representou o Rio Ave de 2012 a 2016, período onde viveu uma das melhores fases da carreira. O jogador, de resto, chegou a internacional português com a camisola rioavista. O extremo foi formado no FC Porto, tendo alinhado ainda no Varzim, Olhanense, Sp. Braga, Al Fateh (Arábia Saudita), CSKA Sofia (Bulgária) e Santa Clara.Ukra é o sexto reforço do Rio Ave para 2021/22, isto depois de Ângelo Meneses, Zimbabwe, Joca, Vítor Gomes e Zé Manuel já terem sido apresentados.