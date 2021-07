Pedro Mendes a caminho do Rio Ave por empréstimo do Sporting

Pedro Mendes está próximo de ser apresentado como reforço do Rio Ave. O avançado, de 21 anos, chega a Vila do Conde por empréstimo do Sporting, isto depois de ter estado cedido pelos leões ao Almería e ao Nacional em 2020/21.





O ingresso nos rioavistas marca o reencontro de Pedro Mendes com Luís Freire, já que ambos chegaram a coincidir no Nacional na temporada passada. Formado no V. Guimarães, Os Sandinenses, Moreirense e Sporting, o jovem chegou mesmo a jogar pela equipa principal dos leões em 2019/20 (um golo em 12 encontros).Até ao momento, o Rio Ave já apresentou Vítor Gomes, Joca, Zimbabwe, Zé Manuel, Ângelo Meneses, Ukra e Hugo Gomes.