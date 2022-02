Pedro Mendes eleito Melhor Jovem de janeiro na Liga Sabseg pelo Sindicato dos Jogadores

Com dois golos em três jogos, o avançado Pedro Mendes, do Rio Ave, foi eleito o Melhor Jovem do mês de janeiro na Liga Sabseg, prémio entregue pelo Sindicato dos Jogadores.Emprestado pelo Sporting, o atacante de 22 anos obteve 16,99% dos votos, ficando à frente de Diogo Pinto, do Estrela da Amadora, que tinha vencido este prémio em novembro e recolheu 15,84% das preferências, e de Tomás Domingos, do Mafra, com 10,64% dos votos.Pedro Mendes foi titular nos três jogos realizados pelos vilacondenses em janeiro, tendo marcado o golo inaugural na vitória por 2-1 sobre o Farense, bem como o único tento do Rio Ave no empate a uma bola no dérbi com o Varzim.