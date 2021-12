Preocupações no lado direito da defesa do Rio Ave

A precisar de dar uma resposta positiva após a derrota frente ao Benfica B, Luís Freire poderá ter um problema difícil para resolver no lado direito da defesa do Rio Ave, uma vez que nenhuma das opções naturais para a posição está, neste momento, disponível para o a receção ao Mafra.Costinha, habitual titular desde o início da temporada, ainda está a debelar de um problema físico que o retirou das últimas duas partidas da formação de Vila do Conde e a sua recuperação a tempo do próximo compromisso não é um dado adquirido. Por sua vez, o seu suplente Sylla, que tem mostrado créditos sempre que foi chamado, foi expulso frente às águias e está castigado.Com estas baixas, o técnico de Rio Ave será forçado a adaptar outro jogador do plantel à lateral direita, solução que está longe de ser ideal.O encontro com o Mafra, alusivo à 14ª jornada, está marcado para sábado, pelas 14 horas.