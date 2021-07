Presidente adjunto do Rio Ave de saída do clube

José Edmundo Alexandre, presidente adjunto do Rio Ave, está de saída do clube. O agora ex-dirigente deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais.





"A minha ligação como dirigente desportivo no Rio Ave Futebol Clube terminou. Saio da direção com a consciência tranquila, sempre respeitei o clube e fiquei com conhecimentos que me deram mais competência, mas o mais importante de tudo foram os amigos que fiz. Cada ano e cada presidente me honrou e me encheu de orgulho por ter sido sucessivamente convidado ao longo destes mandatos", escreveu.José Edmundo Alexandre, que, juntamente com Tarantini, foi um dos elementos do clube que deu a cara junto dos adeptos quando o Rio Ave desceu, estava no emblema vila-condense desde 1991.